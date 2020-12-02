Reyhanlı Barajı Sulamasının Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) protokolü çerçevesinde yapılacak olan Reyhanlı Barajı Sulaması 2. kısım işinin sözleşmesi imzalandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile 176 bin 950 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını ifade eden Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini kaydetti.

Bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün mümbit topraklara sahip Hatay ilimize yeni bir müjde veriyoruz. Reyhanlı Barajı Sulaması 2. kısım işinin sözleşmesini imzaladık. Hatay ilimize hayırlı olsun. 176 bin 950 dekar tarım arazisini sulayacak olan Hatay Amik- Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi inşaatı işi 9 Kasım tarihinde sözleşmesi imzalandı ve 19 Kasım tarihinde ise iş yeri teslimi ve işe başlama gerçekleşti. Proje ile Hatay ili Reyhanlı ilçesinde 176 bin 950 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte yıllık 136 milyon 300 bin lira tarımsal gelir artışının sağlanması hedefleniyor."