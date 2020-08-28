Reyhanlı Belediyesi ile Türk Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Reyhanlı Belediyesi ile Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyede gerçekleşen programda konuşan Başkan Mehmet Hacıoğlu, insan odaklı hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın mazlumların her zaman yanında yer aldığını ifade eden Hacıoğlu, '"Bizde belediye olarak ilçemizde yapılacak olan çalışmalar için arazi tahsis ettik, inşallah vatandaşlarımızın yararına olacaktır." dedi.

Hacıoğlu, hayata geçirilecek projeyle ilçede tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda mesleki eğitimler verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hacıoğlu ile Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş işbirliği protokolünü imzaladı.