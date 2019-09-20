Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi
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Reyhanlı'da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi

38 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan baskında 10 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Reyhanlı'da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve  yapılan baskında 10 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 10 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili  Suriye uyruklu M.J. ve M.C. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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