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Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor

1 saat önce

Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor Görgü tanıkları olay anını anlattıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor
Görgü tanıkları olay anını anlattı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde, saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama yüzünden çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:06 Kaynak: İHA
Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa
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