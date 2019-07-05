Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama
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Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama

2 saat önce

- Olay yerinden görüntü HATAY - Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

- Olay yerinden görüntü HATAY - Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:02 Kaynak: AA
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