Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (2)

Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde bir otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.