Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (5) - HATAY
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:46 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ndeki otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.
Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bomba imha timleri de bölgede çalışma başlattı.
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, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Araçtaki 3 Suriyeliden ikisi hayatını kaybetti. Diğer yaralı hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
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