Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (6) - HATAY
Son Dakika Güncel Haber

Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (6) - HATAY

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.
Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bomba imha timleri de bölgede çalışma başlattı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Araçtaki 3 Suriyeliden ikisi hayatını kaybetti. Diğer yaralı hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (6) - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:44 Kaynak: AA
reyhanlı, hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başbağlar Katliamı: 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı köyde neler yaşandı? Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu Genoa, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (6) - HATAY
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]