Reyhanlı'da araçta patlama: Ölü ve yaralılar var
20 dakika önce
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
Hatay Reyhanlı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37
'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
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