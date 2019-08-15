Reyhanlı'da bazı mezarlar tahrip edildi
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar tahrip edildi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:13 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar tahrip edildi.
İlçeye bağlı Gültepe
Mahallesi'ndeki asri mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü.
Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.
Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi.
Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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