REYHANLI'DA BESİCİLERE SAHADA 'SÜRÜ YÖNETİCİLİĞİ' KURSU - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde besicilerin daha bilinçli şekilde hayvan yetiştirmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 32 kişiye, 'sürü yöneticiliği' kursu verildi.

Reyhanlı HEM tarafından, besicilerin daha bilinçli şekilde hayvan yetiştirmelerini sağlamak amacıyla açılan sürü yöneticiliği kursuna 32 kişi katıldı. Kursa katılanlara teorik eğitimin dışında sahada da eğitim verildi. Usta öğretici Süleyman Şanverdi, kursiyerlere hayvan yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımı ve meralara götürülüp getirilmesi konularında detaylı bilgi verdi.

Reyhanlı'da daha çok beslenen hayvanların özellikleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Şanverdi, 'Yöremizde tercih edilen koyunlar daha çok 'ivesi' ırkıdır. Keçi yetiştiriciliğinde ise Halep, Şam keçisidir. Nadiren 'Malta keçisi' ırkı da görülür. Bunların tercih edilme sebebi hem süt ve hem oğlak verimliliğidir. Koyun açısından ise kuzulama dönemi ile süt ve et verimliliği açısından ivesi ırkı kombine ırk olarak diğer ırklara göre daha verimlidir' dedi.

SAHADA UYGULAMA EĞİTİMİ

Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan sürü yetiştiriciliği kursunda sahada uygulama eğitimi verildiğini anlatan Şanverdi, mera alanında hayvanların konaklayacakları alanlardan, sulama sistemlerinden söz etti. Kursiyerlerin aldıkları eğitimle daha bilinçli şekilde sürü yöneticiliğini yapabilme imkanı buldukları, devletin verdiği hibe programlarından yararlanabilecekleri kaydedildi.