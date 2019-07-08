Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da binadaki depoda patlama: Yaralılar var (1)
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Reyhanlı'da binadaki depoda patlama: Yaralılar var (1)

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Reyhanlı'da binadaki depoda patlama: Yaralılar var (1), System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. 
Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama ve yangın çevrede paniğe neden olurken, mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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