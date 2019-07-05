Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-1 (YENİDEN)
Son Dakika Güncel Haber

Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-1 (YENİDEN)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 3Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, Kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada ölü sayısının 3 olduğu açıklandı.

Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-1 (YENİDEN), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 3
Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, Kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada ölü sayısının 3 olduğu açıklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.
'BOMBALI ARAÇ' İHBARI
Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYELİ 3 KİŞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir."
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),  


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
kaymakamlık, reyhanlı, suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-1 (YENİDEN)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]