Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Bir İşyerinden Para Kasası ve Otomobil Çalındı

Reyhanlı'da Bir İşyerinden Para Kasası ve Otomobil Çalındı

1 saat önce

Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve park halindeki lüks otomobili çaldı.

Reyhanlı'da Bir İşyerinden Para Kasası ve Otomobil Çalındı, System.String[]
Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve park halindeki lüks otomobili çaldı.

Alınan bilgilere göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir nakliyat firmasına ait işyerine giren hırsızlar, işyerinde bulunan ve içerisinde para olduğu öğrenilen para kasasını ve park halindeki lüks otomobili çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli aranıyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
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