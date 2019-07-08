Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da boya deposundaki yangında 7 kişi yaralandı
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Reyhanlı'da boya deposundaki yangında 7 kişi yaralandı

16 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da boya deposundaki yangında 7 kişi yaralandı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olurken, olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında atölyede bulunan 3 kişi ile itfaiye ve polis ekiplerinden 4 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangına ilişkin Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlamayla birlikte yangının çıktığını belirterek, "Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 yaralı hastanelere sevk edilmiştir" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, Güncel
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