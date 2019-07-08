Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında imalathanedeki kimyasal maddeler bomba gibi patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçilerin yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - HATAY
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