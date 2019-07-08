Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralı

1 saat önce

Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olurken, olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında atölyede bulunan 3 kişi ile itfaiye ve polis ekiplerinden 4 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Yangına ilişkin Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlamayla birlikte yangının çıktığını belirterek, "Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 yaralı hastanelere sevk edilmiştir" dedi.
Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama! Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]