Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı - Son Dakika

Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, plakası olmayan 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede çalıntı oldukları tespit edilen plakasız motosikletler muhafaza altına alınarak otoparka gönderilirken, motosikletleri kullanan Ö.E. ve N.E. isimli şahıslar polis merkezine götürüldü. - HATAY

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