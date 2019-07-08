Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da, derneğe ait boya kutularının bulunduğu depoda patlama : 7 yaralı (2)- Yeniden
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Reyhanlı'da, derneğe ait boya kutularının bulunduğu depoda patlama : 7 yaralı (2)- Yeniden

30 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Reyhanlı'da, derneğe ait boya kutularının bulunduğu depoda patlama : 7 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası çıkan yangında binadaki 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda meydana geldi. Depoda patlama sonrası çıkan yangın, hızla  büyüyerek tüm binayı sardı. Patlama sırasında binadaki 7 kişi yaralandı. Patlama ve yangın, mahallede büyük paniğe neden olurken, birçok kişi sokaklara döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin başlattığı çalışma sonucunda, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yangın söndürüldü.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:
"Değerli hemşerilerim Reyhanlı'da insani yardım derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 Yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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