Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
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Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.

Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.
Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.
Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:23 Kaynak: AA
Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, Güncel
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