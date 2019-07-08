Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:23 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı. Yeni Mahalle
Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Polis
ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.
Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
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