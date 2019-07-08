Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
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Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:42 
Reyhanlı, Hatay, Ekonomi
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