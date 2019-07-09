Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın
49 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda dün çıkan yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:13 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda dün çıkan yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Yeni Mahalle
Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangının ardından bugün görevlilerce hasar tespit çalışmaları yapılma başlandı.
Yangının çıktığı bina ile hemen yanındaki 3 katlı binanın 5 dairesinde hasar oluştuğu gözlendi. Çevredeki bazı araçlar da zarar meydana geldiği öğrenildi. Polis
ekiplerinin çevrede aldıkları güvenlik önlemleri de sürüyor.
Bu arada, olayda dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu edildiği, yaralı bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangında 3 kişi yaralanmış, 10 kişi ise dumandan zehirlenmişti.
Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!
Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı
Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir
HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek