Reyhanlı'da "EBA Destek Noktası" kuruldu - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanacağı EBA Destek Noktası kuruldu.

Reyhanlı'daki "EBA Destek Noktası" açılışına Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Candan, kurulan destek noktasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Okul Müdürü Kenan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin yanında olduklarını söyledi.

Okul bünyesinde kurulan destek noktasıyla hafta içi 9.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 arasında, en az 1, en fazla 2 canlı ders saati olmak üzere 400 öğrencinin yararlanabileceğini ifade eden Gül, EBA Destek Noktası sayesinde uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim faaliyetleriyle ilgili problemi büyük oranda çözeceklerin kaydetti.