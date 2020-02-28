Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY - Son Dakika

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Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY
6 saat önce
Türk Bayrakları asılan Reyhanlı sokakları Evlere ve okullara asılan Türk Bayrakları HATAY - Reyhanlı'da birçok ev, iş yeri ve okula Türk bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:07 Kaynak: AA
Türk Bayrakları asılan Reyhanlı sokakları
Evlere ve okullara asılan Türk Bayrakları
HATAY - Reyhanlı'da birçok ev, iş yeri ve okula Türk bayrağı asıldı.
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