Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY - Son Dakika

Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY

6 saat önce

Türk Bayrakları asılan Reyhanlı sokakları Evlere ve okullara asılan Türk Bayrakları HATAY - Reyhanlı'da birçok ev, iş yeri ve okula Türk bayrağı asıldı.

Türk Bayrakları asılan Reyhanlı sokakları

Evlere ve okullara asılan Türk Bayrakları

HATAY - Reyhanlı'da birçok ev, iş yeri ve okula Türk bayrağı asıldı.

Reyhanlı'da ev, iş yeri ve okullar Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY

Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:07 Kaynak: AA
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