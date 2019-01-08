Reyhanlı'da Hırsızlık İddiası
39 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile bir iş yerinden para çalındı.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde otomobil ile bir iş yerinden para çalındı.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi
'ndeki park halindeki lüks otomobil ile iş yerinden 5 bin dolar ve 20 bin lirayı çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinde gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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