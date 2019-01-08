Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Hırsızlık İddiası

Reyhanlı'da Hırsızlık İddiası

39 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile bir iş yerinden para çalındı.

Reyhanlı'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile bir iş yerinden para çalındı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi'ndeki park halindeki lüks otomobil ile iş yerinden 5 bin dolar ve 20 bin lirayı çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinde gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Reyhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:53:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]