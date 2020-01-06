Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

6 saat önce

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, System.String[]

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverler tarafından bağışlanan yardımların ilçedeki ailelere ulaştırıldığını belirten Horoz, 60 aileye gıda paketlerini ulaştırdıklarını kaydetti.

Yardım çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Horoz, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır
Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Son Dakika Haberleri
19:11 Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
19:10 İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale - Son Dakika
19:09 Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem... - Son Dakika
19:09 Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü - Son Dakika
19:05 BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]