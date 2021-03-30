Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü, İ.H isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü - HATAY

Motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucu, şahsi ve motor numarasının silindiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre Cüdeyde mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri gece saat 00.30 sıralarında şüphelendikleri 31 F 3053 plakalı motosikleti durdurdu.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.

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