Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları
Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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