Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

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