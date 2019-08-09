Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama (1)
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Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama (1)

56 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama (1), System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı.


- Hatay
Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
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