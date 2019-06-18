Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 gün önce

MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Verilen selanın ardından kılınan öğle namazından sonra Yeni Mahalle'de bulunan Atike Hanım Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Namaza yaklaşık 500 kişi katıldı. Namazdan sonra da Müftü Akçay, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
Hatay, Reyhanlı, Muhammed Mursi, Güncel
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