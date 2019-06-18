Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
2 gün önce
MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi
için Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Verilen selanın ardından kılınan öğle namazından sonra Yeni Mahalle
'de bulunan Atike Hanım Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay
kıldırdı. Namaza yaklaşık 500 kişi katıldı. Namazdan sonra da Müftü Akçay, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.
- Hatay
Mısırlı kadın muhabir canlı yayında haber okurken yaptığı hata ile ülke gündemine oturdu
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak
Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt