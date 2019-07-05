Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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1 KİŞİ YARALIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
1 KİŞİ YARALI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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