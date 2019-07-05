Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı (2)

2 saat önce

2 KİŞİ YARALIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

2 KİŞİ YARALI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
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