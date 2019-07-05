Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5)
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Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5)

56 dakika önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAHatay Valiliği'nce Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde meydana gelen sonuçlanan patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği'nce Suriye sınırındaki  Reyhanlı ilçesinde meydana gelen sonuçlanan patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın, araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Aracın Suriyeli sahibinin de kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklama, şöyle:  
"Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir araçta meydana gelen patlamada araçta bulunan 3 Suriyeliden 2'si ölmüş, 1'i yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, patlama sonucunda vatandaşlarımızda veya çevrede herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Suriye, Güncel
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