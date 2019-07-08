Reyhanlı'da patlama
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi. Reyhanlı ilçe merkezinde bir evde patlama meydana geldi. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan patlamanın ardından alevler geceyi aydınlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu öğrenildi.
(İHA)
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