Reyhanlı'da patlama
59 dakika önce
- Reyhanlı'da patlama Reyhanlı'da bir evde patlama meydana geldiHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
- Reyhanlı
'da patlama
Reyhanlı'da bir evde patlama meydana geldi
HATAY - Hatay
'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi.
Reyhanlı ilçe merkezinde bir evde patlama meydana geldi. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan patlamanın ardından alevler geceyi aydınlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu öğrenildi.
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