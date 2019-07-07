Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 16 kişi gözaltında
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Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 16 kişi gözaltında

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, cuma günü, cuma namazı saatinde otomobilde el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren içindeki Suriye uyruklu 3 kişinin öldüğü patlamayla ilgili, 16 kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 16 kişi gözaltında, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, cuma günü, cuma namazı saatinde otomobilde el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren içindeki Suriye uyruklu 3 kişinin öldüğü patlamayla ilgili, 16 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, cuma günü saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen 3 Suriyeli kişi ile ilgili tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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