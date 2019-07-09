Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında
Son Dakika Güncel Haber

Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında, System.String[]
Reyhanlı, Hatay, Güncel
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 21'e yükseldi.
Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 5 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen 3 Suriyeli kişi ile ilgili tüm bağlantıları araştıran polis, bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı.
5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 21'e çıkarken, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriyelilerden 8'nin patlamayla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 8 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sorgusu süren 13 kişiden işlemleri tamamlanan 6'sı da bugün adliyeye sevk edildi. Diğerler şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]