Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2)
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Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2)

10 dakika önce

3 KİŞİ TUTUKLANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2), System.String[]
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Reyhanlı, Hatay, Güncel

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
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