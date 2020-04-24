Reyhanlı?da polis lojmanlarından İstiklal Marşı - Son Dakika

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Reyhanlı?da polis lojmanlarından İstiklal Marşı
7 saat önce
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, polis lojmanları balkonlarından İstiklal Marşı okundu.
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, polis lojmanları balkonlarından İstiklal Marşı okundu.İlçenin tüm mahallelerinde olduğu gibi Yeni Mahallede bulunan polis lojmanlarından da İstiklal Marşı okundu. Saat 21.00 itibari ile ellerinde Türk Bayrakları ile balkonlara çıkanlar büyük bir coşku ile İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonrada ses sistemlerinden marşlar çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:36 Kaynak: DHA
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