Reyhanlı'da polis maske dağıttı - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı. Koronavirüsle mücadale kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi 'nde vatandaşlara maske kağıttı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

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