Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı

47 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Reyhanlı'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:46 Kaynak: İHA

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