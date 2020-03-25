Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Reyhanlı'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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