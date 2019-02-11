Reyhanlı'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
2 gün önce
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan sis yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor.
Hatay
'ın Reyhanlı
İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan sis yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor.
Erken saatlerde başlayan giderek yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30-50 metreye kadar düştü. yetkililer sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:38 Kaynak: DHA
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