Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Reyhanlı'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

2 gün önce

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan sis yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor.

Reyhanlı'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan sis yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor.

Erken saatlerde başlayan giderek yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30-50 metreye kadar düştü. yetkililer sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

Sabah, Hatay, Reyhanlı, Güncel
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