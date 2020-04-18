Reyhanlı'da sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Reyhanlı'da sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor

HATAY - korona virüsle mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı bugün gece 00: 01 itibaren başladı

Geçen hafta Hatay'da en çok cezai işlem gören ilçelerden 2. Sırada olan Reyhanlı bugün sokağa çıkma yasağı kapsamında hiçbir cezai işlem uygulanmadı

İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmeye devam ediyor denetlemeler sırasında sokakta işi olmayan kimseye rastlanmadı

ayrıca işi olupta çıkan vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıldı ve takmaları söylendi

Reyhanlı ilçe emniyet müdürü Hayri Şahin," Reyhanlı halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda bu korona virüsü belasından milletçe el ele verip kurtulacaz." diye konuştu