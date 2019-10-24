Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği
Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

40 dakika önce

Hatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği, System.String[]

Hatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nı okuyan yetimler çeşitli oyunlarla eğlendi.

Programda Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan müzik, şiir, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.

22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriyelilerle aynı kültürün çocukları olduklarını söyledi.

"Zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduk." diyen Candan, İHH ve Yetim Vakfı gibi yardım kuruluşlarının da Suriyelilerin yardımlarına koştuğunu belirtti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Candan, her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Zeytin toplama etkinliğinin ardından yetim çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Reyhanlı, Zeytin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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