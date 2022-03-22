Reyhanlı'da Suriyeliler sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika
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Reyhanlı'da Suriyeliler sağlık taramasından geçirildi

22.03.2022 15:58
Reyhanlı'da Suriyeliler sağlık taramasından geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ile Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Suriyelilere yönelik sağlık taraması yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ile Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Suriyelilere yönelik sağlık taraması yapıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, Terzihöyük Mahallesi'nde Türk Kızılay Hizmet Aracı'nda gerçekleştirdikleri faaliyette Suriyelilerin sağlık kontrolünden geçirildiği ve Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası hakkında bilgiler verildiğini söyledi.

Kadın ve çocuk sağlığı kapsamında da Suriyelilerle görüşmeler yapıldığını ifade eden Karataş, "Suriyelilere yönelik sağlık problemlerinin ön muayenesini gerçekleştirmek, kadın ve çocuk sağlığı konuları ile sosyal uyum kapsamında doğru bilinen yanlışlar üzerine bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yaparak saha çalışması gerçekleştirdik." dedi.

Karataş, ayrıca Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi bünyesinde açılan çeşitli kurslar hakkında da bilgiler verildiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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