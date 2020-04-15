Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, yazılı açıklamasında, teşkilat üyeleri tarafından temin edilen maskeleri Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun katılımıyla vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Alınan tedbirlere riayet edilmesi çağrısında bulunan Yumuşak, Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi kazanacaklarını ve hayatın tekrar normale döneceğini kaydetti.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da maske dağıtımı sırasında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulundu.