Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Alınan tedbirlere riayet edilmesi çağrısında bulunan Yumuşak, Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi kazanacaklarını ve hayatın tekrar normale döneceğini kaydetti.

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