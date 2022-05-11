Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

11.05.2022 15:17

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 9. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 9. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek anons edildi. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, yaptığı konuşmada, Reyhanlı'da 2013 yılında bir katliam yaşandığını belirtti.

Acılarının çok büyük olduğunu ve yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Tuna, "11 Mayıs katliamında sadece insanlarımız ölmedi, vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyen, bayrağımızı ve ezanımızı susturmak isteyenler başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacaklar. Biz şehit yakınları olarak her zaman devletimizin yanındayız." dedi.

Programa, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reyhanlı'daki terör saldırıları

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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