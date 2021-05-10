Reyhanlı'daki hain saldırının acıları dinmiyor - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları dinmiyor.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası yakınında iki bombalı minibüsün patlatılarak yapılan terör saldırısında, 53 kişi yaşamını yitirdi. Patlamalarda hayatını kaybedenler arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna da vardı.

Henüz lise öğrencisi olan Oğulcan Tuna dershane dönüşü Anneler Günü için annesine hediye almak amacıyla çarşı merkezine geldiğinde hain terör saldırısı gerçekleşti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna (56) Oğulcan'ın geriye kalan eşyalarının bulunduğu odaya girdiğinde içinin paramparça olduğunu söyledi.

Oğlunun eşyalarını koklayan anne Fatma Tuna, "Oğlum bunu hak etmedi, canım oğlum, bebeğim, seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.

"Anneler Günü'nü bize zehir ettiler" diyen Tuna şunları dile getirdi:

"Oğlumun hiçbir suçu yoktu, toprağa verdik. Dershaneye gitti ve bir daha geriye dönmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir tek isteğimiz var. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar ve oğlum için şehitlik verilmesini istiyoruz." - HATAY