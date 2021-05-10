Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor

10.05.2021 11:01

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları, acılarını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları, acılarını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen bombalı terör saldırısının üzerinden geçen 8 yılda yakınlarını kaybeden ailelerin acısı o günden bugüne dinmedi.

Terör saldırılarının sorumlularının cezalandırılmalarıyla yüreklerine su serpilen aileler, kaybettikleri yakınlarından geriye kalan eşyalar ve fotoğraflarla avunmaya çalışıyor.

İlk patlama sırasında, dershaneye giderken hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Oğulcan Tuna'nın babası ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, AA muhabirine, 8 yıldır yaşadıklarını unutmadıklarını söyledi.

Reyhanlı'daki patlamanın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Acımız çok büyük, Allah hiç kimseye böylesine bir gün yaşatmasın. Devletimizin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan, yüreğimizi yakan bu katil teröristlerin hak ettikleri cezaları almaları içimize su serpiyor." dedi.

Tuna, saldırıyı yapanların amacına ulaşamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"2013'te amaç kardeş kanı dökmekti, ülkemizi bir batağın içine sokmak için bu eylemi gerçekleştirdiler ama Reyhanlı halkı devletinin yanında yer aldı. Bayrağımızın dalgalanması ve ezanımızın susmaması için o günden bu yana her zaman olduğu gibi kenetlendik, hainler amaçlarına ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar."

Anne Fatma Tuna da, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini dile getirdi.

Gününün büyük bölümünü oğlu Oğulcan'ın odasında geçirdiğini anlatan anne Tuna, şunları kaydetti:

"Oğlumun son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, ayakkabısı, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri odasındaki yerlerinde saklıyorum. Evladımın odasını yaşıyor gibi her gün temizliyorum. Oğlumdan geriye kalan tüm eşyaları kokluyorum, öpüyorum kendimi öyle avutuyorum. Oğlumun acısını içime gömdüm. O melek gibi bir insandı, hayalleri olan biriydi, pilot olmak istiyordu ancak hepsi yarım kaldı."

-"Mektubunu okuyor, tişörtünü kokluyorum"

Saldırılarda 28 yaşındaki oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden ve iki oğlu yaralı kurtulan Medine Erdemci de acılarının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu aktardı.

Kaybettiği oğlunun hatıralarıyla avunduğunu belirten anne Erdemci, "Halil, ne benim ne de etrafındaki hiç kimsenin kalbini kırmış biri değildi. Oğlumun bana bir yıl önce yazdığı mektubunu, birlikte çekilen fotoğrafımızı ve son giydiği tişörtünü bir an olsun yanımdan ayırmıyorum. Mektubunu okuyor, tişörtünü kokluyorum, kendimi öyle avutuyorum." diye konuştu.

Reyhanlı'daki terör saldırıları

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor
Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor
Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor
Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor

Reyhanlı, Hatay, Mayıs, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor - Son Dakika


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