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Reyhanlı'daki mezarlıktaki tahribatla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlıkta meydana gelen tahribatla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı'daki mezarlıktaki tahribatla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlıkta meydana gelen tahribatla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
15 Ağustos'ta Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hatay Valiliği, 100 mezarda tahribat yaptığı belirlenen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun sürdüğü de kaydedildi.


Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:59 Kaynak: DHA
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